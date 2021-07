https://it.sputniknews.com/20210718/incidente-stradale-a-milano-travolge-19-enne-e-scappa-madre-del-pirata-lo-denuncia-12182394.html

Incidente stradale a Milano, travolge 19 enne e scappa. Madre del pirata lo denuncia

Due gravi incidenti stradali a Milano e provincia in una sola notte. Nessun morto, ma alta velocità e sorpassi azzardati di giovani conducenti spezzano vite e... 18.07.2021

2021-07-18T13:55+0200

Un 27 enne di Paderno Dugnano (Milano) ha azzardato un sorpasso in una strada dove non era consentito alle ore 1.30 di questa mattina centrando in pieno uno scooter con a bordo un 19 enne e un 20 enne.L’incidente a Senago (Mi), in via Alcide De Gasperi. Il 27 enne è scappato senza prestare soccorso ai due, in seguito raggiunti da due ambulanze e da due auto mediche del 118.Il 19 enne era in arresto cardiaco, i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo e lo hanno portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Gli è stata amputato parte dell’arto inferiore destro per le gravissime lesioni subite, ora è in condizioni delicatissime, scrive il Milano Today.Il 20 enne che si trovava alla guida dello scooter e anch’egli ricoverato in ospedale ma è sveglio e cosciente e con traumi agli arti inferiori e superiori, non appare essere in pericolo di vita.Nel frattempo il pirata della strada è tornato a casa ed ha raccontato tutto alla madre, è stata lei a chiamare i carabinieri e a raccontare cosa aveva fatto il figlio. I carabinieri hanno raggiunto il 27 enne studente universitario e lo hanno identificato e denunciato per omissione di soccorso, lesioni personali gravissime, fuga a seguito di incidente stradale.La notte milanese ha registrato anche un altro incidente, questa volta in via Repetti a Milano, dove una Fiat 500, forse a causa dell’alta velocità, è finita contro un palo ed ha preso fuoco.Nell’auto vi erano un 19 enne e un 26 enne che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

