In Cina morto veterinario per il virus dell'Herpes B dei macachi

In Cina morto veterinario per il virus dell'Herpes B dei macachi

L'uomo viene infettato dal virus dell'Herpes B dei macachi "estremamente" in modo raro, afferma il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie...

Un veterinario di 53 anni è morto a Pechino dopo essere stato infettato dal virus dell'Herpes B dei macachi in quello che risulta essere il primo caso di infezione umano nel Paese, riporta il bollettino settimanale del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. L'uomo ha contratto il virus dopo aver dissezionato due scimmie morte in un laboratorio di Pechino il 4 e 6 marzo. Un mese dopo, il veterinario ha iniziato ad avere nausea e vomito prima di soffrire di febbre e sintomi neurologici. È morto il 27 maggio dopo essere stato ricoverato in diversi ospedali, afferma il comunicato. Le analisi effettuate sul veterinario ad aprile hanno confermato il contagio col virus dell'Herpes B, ma sembra che non abbia contagiato nessuno, dal momento che i suoi parenti stretti sono risultati negativi. Secondo China CDC, le infezioni zoonotiche da virus dell'Herpes B sono state precedentemente documentate tra ricercatori di laboratorio nordamericani, veterinari e personale che lavora a contatto con gli animali. Il Centro degli Stati Uniti per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) afferma che esiste un solo caso noto di trasmissione del virus da uomo a uomo, quindi per ora non è necessario lanciare l'allarme. Sebbene l'infezione di questo virus sia "estremamente rara" per l'uomo, può portare a "gravi danni cerebrali o morte se non si ricevono immediatamente le cure". Il bollettino cinese non specifica l'esatta causa del decesso del veterinario, ma ha affermato che il tasso di mortalità dell'infezione è compreso tra il 70% e l'80%. L'Herpes B rappresenta quindi "una potenziale minaccia zoonotica" per chi lavora con gli animali, concludono i ricercatori.

