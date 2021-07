https://it.sputniknews.com/20210718/il-belgio-rimpatria-6-donne-jihadiste-e-10-minori-dalla-siria-12180716.html

Il Belgio rimpatria 6 donne jihadiste e 10 minori dalla Siria

Il Belgio rimpatria 6 donne jihadiste e 10 minori dalla Siria

Si tratta della più grande operazione di rimpatrio organizzata da Bruxelles dalla caduta del Califfato islamico in Siria e in Iraq. Gli 007: "Più facile controllarli sul territorio nazionale".

2021-07-18T11:25+0200

2021-07-18T11:25+0200

2021-07-18T11:25+0200

rimpatrio

belgio

donne

bambini

isis

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/668/06/6680627_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c14668e5853863b9645d48967a4c6018.jpg

Sono atterrate venerdì notte le sei donne di nazionalità belga e i loro dieci bambini, figli di combattenti jihadisti, rimpatriati da uno dei campi di prigionia per i miliziani dell'Isis* del Kurdistan siriano.È la più grande operazione di rimpatrio organizzata dal Belgio dalla caduta dello Stato Islamico nel 2019, ed era stata anticipata nei giorni scorsi da fonti ufficiose e media locali, come si legge su Le Figaro.Ad annunciare il ritorno delle mogli dei combattenti è stato il premier, Alexander De Croo, che in una nota ha spiegato come le sei donne sono state trasferite direttamente in prigione, mentre i bambini, tutti minori di 12 anni, sono stati presi in carico dalla procura dei minori, dopo un controllo medico. Nei loro confronti, ha fatto sapere il governo in una nota, verranno prese tutte le misure necessarie conformemente alla legge sulla protezione dei minori.La situazione umanitaria e di sicurezza nei campi del Kurdistan siriano, risultava “deteriorata”, aveva spiegato De Croo. Per questo, il governo ha deciso di riportare a casa i suoi cittadini.Questi soggetti, secondo l’intelligence belga, infatti, hanno bisogno di un controllo permanente, che non poteva più essere garantito nei campi gestiti dalle forze curde e che, al contrario, sarebbe stato più facile assicurare “sul suolo nazionale”.Dall’inizio della guerra civile nel Paese nel 2011, il Belgio, assieme alla Francia, è la nazione europea che ha visto partire il maggior numero di foreign fighter alla volta dei teatri di conflitto mediorientali.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e in molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210710/lisis-torna-a-minacciare-roma-ci-prepariamo-da-tempo-la-prenderemo-12083747.html

https://it.sputniknews.com/20210629/stoltenberg-lisis-e-a-terra-ma-non-ancora-fuori-gioco-per-la-nato-piu-impegno-in-africa-11936045.html

FRANCO fascisti , omofobi, razzisti ...potevate almeno mandarli in Italia dove sarebero stati accolti in modo trionfale dai cantori di Bellaciao! 0

1

belgio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

rimpatrio, belgio, donne, bambini, isis, mondo