Guido Rasi ex Ema, si green pass obbligatorio contro nuove varianti

Per l’ex presidente dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), introdurre l’obbligo del green pass è una via obbligata “perché i 25-30 milioni di italiani che alla fine hanno deciso di vaccinarsi hanno tutto il diritto di godere appieno dei benefici di questa scelta. E quindi di avere la possibilità di accedere a qualsiasi attività per loro stessi e la garanzia che chi non può essere vaccinato per motivi validi o sta aspettando il suo turno, sia protetto da ambienti in cui c'è certezza di non infettarsi”, lo ha detto all’Adnkronos salute.Rasi al momento è consulente del Commissario all’emergenza sanitari, il generale Francesco Figliuolo e interviene in questo modo nel dibattito sul green pass obbligatorio, osteggiato da molti e timidamente appoggiato da altri.Docenti non vaccinati e scuola: problema eticoPer quanto riguarda gli oltre 200 mila insegnanti non vaccinati, Rasi ci vede un problema educativo ed etico, perché dice:“un docente che non si vaccina mi preoccupa anche per quale insegnamento potrà dare ai suoi studenti. L'altra preoccupazione è garantire la sicurezza nelle classi rispetto alle varianti”.E per quanto riguarda i ragazzi, si dice certo che arriveremo a settembre con la gran parte non vaccinata, questo perché “ci aspettiamo infatti che gli adulti che non lo hanno voluto per sé il vaccino, non immunizzino neanche i loro figli”.La campagna vaccinale, ad ogni modo, viaggia sempre su ritmi elevati con una media che supera il mezzo milione di somministrazione al giorno. Sabato 17 luglio 520.447 persone hanno ricevuto una dose di vaccino.

Irina Derefko Questo è un vero imbecille!!! Si preoccupa di un'insegnante non vaccinato non perchè potrebbe infettare ( lo fa comunque) ma per l'insegnamento che da!!! Fa parte della stessa feccia. Ciarpame di bassissima lega. 2

volpeneldeserto Mi auguro che questo miserabile ,ignorante, mediocre si sia fatto il suo vaccino così parte subito , criminale 0

