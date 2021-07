https://it.sputniknews.com/20210718/francia-polizia-usa-gas-lacrimogeni-per-disperdere-la-manifestazione-contro-obbligo-vaccinale-12186676.html

Francia: polizia usa gas lacrimogeni per disperdere la manifestazione contro obbligo vaccinale

Francia: polizia usa gas lacrimogeni per disperdere la manifestazione contro obbligo vaccinale

Sabato 17 luglio migliaia di manifestanti si sono radunati a Nantes per partecipare a una marcia di protesta contro Green pass e obbligo vaccinale. 18.07.2021, Sputnik Italia

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno usato gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere i manifestanti.Inoltre, a partire dal 21 luglio, per visitare i luoghi pubblici della cultura e dell’intrattenimento saranno necessari i pass sanitari oppure i tamponi. Da agosto il provvedimento sarà esteso a bar, ristoranti, treni, aerei e bus. La misura ha suscitato tante polemiche in Francia dal momento che molte persone la considerano come una violazione dei diritti umani.

