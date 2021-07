https://it.sputniknews.com/20210718/forze-speciali-britanniche-intraprenderanno-nuova-missione-segreta-contro-russia-e-cina-12177776.html

Forze speciali britanniche intraprenderanno nuova missione segreta contro Russia e Cina

Lo ha affermato il brigadiere della fanteria di marina delle forze navali britanniche Mark Totten. 18.07.2021, Sputnik Italia

Secondo Totten, comandante del Future Commando Force di 4mila soldati dei Royal Marines, i suoi uomini assumeranno alcune delle funzioni dello Special Air Service e dello Special Boat Service, che a loro volta saranno in grado di concentrarsi su operazioni "ad alto rischio". In questo contesto un piccolo contingente di Royal Marines sarà dislocato in tutto il mondo per svolgere alcuni tipi di operazioni.Le forze speciali del Regno Unito possono anche impegnarsi nella sorveglianza delle unità militari e di intelligence di Cina e Russia insieme al servizio di spionaggio MI6. Allo stesso tempo una fonte dell'esercito ha detto al Times che potrebbero addestrare anche le forze navali dei Paesi del Mar Cinese Meridionale.I commenti di Totten sono i primi in cui un funzionario britannico ha menzionato specificamente la Russia e la Cina come bersaglio delle forze speciali in futuro.

