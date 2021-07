https://it.sputniknews.com/20210718/enac-a-low-cost-minori-e-disabili-viaggiano-accanto-genitori-e-accompagnatori-no-supplementi-12184826.html

L’Enac ha emesso un avvertimento rivolto alle compagnie aeree low cost, quelle che ti vendono il posto in aereo e poi fanno pagare tutto il resto: bagaglio a mano compreso ormai. Ebbene l’avvertimento dell’Enac riguarda i minori e i disabili che viaggiano in aereo, questi hanno il diritto di viaggiare accanto a genitori ed accompagnatori senza pagare alcun tipo di costo supplementare.L’avviso vincolante è stato comunque emesso nei confronti di tutte le “compagnie aeree che operano in Italia”.“Tutte le compagnie aeree che operano in Italia hanno l’obbligo di adattare i propri sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti per garantire questo diritto a tutela del passeggero e della sicurezza del volo”, scrive l’Enac.E le compagnie che non si adatteranno all’indicazione riceveranno sanzioni amministrative dall’Enac comprese tra i 10.000 e i 50.000 euro.“Il team incaricato – si apprende – è stato chiamato a verificare l’ammissibilità delle procedure attuate da varie compagnie aeree low cost che chiedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva, a volte superiore al costo del biglietto, per consentire ai genitori di sedersi accanto ai propri figli minori, e ai familiari di stare vicino a persone disabili e a ridotta mobilità.Per quanto riguarda i minori, il provvedimento riguarda quelli di età compresa tra i 2 e i 12 anni, mentre per l’altra categoria di persone si parla di “disabili e persone a ridotta mobilità (PRM)”.

