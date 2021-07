https://it.sputniknews.com/20210718/cosa-dovresti-mangiare-per-avere-capelli-sani-ed-evitarne-la-caduta-11959170.html

Cosa dovresti mangiare per avere capelli sani ed evitarne la caduta

La perdita dei capelli potrebbe essere correlata a diversi fattori, tra cui problemi di salute, di età e genetici. Tuttavia, spesso, un semplice cambiamento... 18.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-18T22:31+0200

salute

In molti casi la caduta dei capelli è dovuta a una carenza di alcuni nutrienti. Affinché la criniera cresca in modo sano e salutare, il corpo richiede varie vitamine e minerali. Oggi vi raccontiamo quali sono e in quali alimenti potete trovarli.Oltre ad aiutare la crescita dei capelli, la vitamina A è coinvolta nella produzione di sebo, una sostanza oleosa che mantiene idratato il nostro cuoio capelluto, come spiegato dal portale 'Very Well Fit'. Le vitamine del gruppo B svolgono un ruolo importante nella crescita dei capelli, ma una di esse, la biotina, può essere particolarmente importante per alcune persone. Conosciuta anche come vitamina H, aiuta a trasportare i nutrienti in tutto il corpo, compreso il cuoio capelluto. Questa vitamina ha proprietà antiossidanti, motivo per cui protegge i capelli dai danni causati dai radicali liberi. Partecipa inoltre alla produzione di collagene, una proteina strutturale vitale nei capelli. Questo nutriente svolge un ruolo importante nella crescita dei capelli. Bassi livelli di vitamina D sono legati alla caduta dei capelli in generale, ma più specificamente all'alopecia, una condizione immunitaria che ne provoca la caduta a chiazze.Come la vitamina C, la vitamina E ha importanti proprietà antiossidanti, motivo per cui aiuta nella crescita dei capelli. La carenza di zinco potrebbe causare la caduta dei capelli, poiché questo minerale ha un ruolo importante non solo nella crescita del loro tessuto ma anche nella sua riparazione. Tuttavia, è importante notare che il suo eccesso può produrre un effetto opposto. La carenza di ferro è la causa più comune di anemia e uno dei sintomi di questa malattia è la caduta dei capelli. Il ferro è necessario per la formazione dell'emoglobina, la cui funzione è quella di trasportare l'ossigeno ai tessuti del corpo, compresi i capelli.Ci sono alcuni alimenti ricchi di vitamine e minerali che possono essere aggiunti alla dieta per garantire che vengano consumati tutti i nutrienti necessari per capelli sani e forti. Le uova contengono la biotina e lo zinco necessari per mantenere la criniera sana. Inoltre, le proteine, presenti in grandi quantità in questo alimento, svolgono un ruolo importante nella crescita dei capelli. Le verdure a foglia verde, come spinaci, bietole e cavoli, sono ricche di nutrienti vitali per i capelli come vitamina D, ferro e acido folico, una forma di vitamina B. Il pesce azzurro può aiutare a prevenire la caduta dei capelli perché contiene vitamine B e D. Pertanto l'aggiunta di pesci come sgombro, salmone e tonno alla dieta aiuta a mantenere una buona salute delle criniere.Oltre ad essere ricchi di vitamina E, gli avocado contengono acidi grassi essenziali che possono aiutare a prevenire la caduta dei capelli. Inoltre forniscono folati e vitamina C. Le mandorle possono aiutare a prevenire la caduta dei capelli, poiché contengono vitamina E, vitamina B e zinco. I gamberetti sono una fonte di molti nutrienti che promuovono la crescita dei capelli. Oltre a una grande quantità di proteine, contengono ferro, zinco, vitamina D e vitamine del gruppo B. Oltre a fornire proteine ​​e fibre, i fagioli offrono zinco, ferro e molteplici vitamine del gruppo B, rendendoli un ottimo alleato quando si tratta di mantenere i capelli sani. Il manzo è molto ricco di ferro e proteine. Offre anche zinco e diverse vitamine del gruppo B, essenziali per una buona salute dei capelli.

