Conte chiede l'agibilità politica a Grillo e potere agli iscritti

Conte chiede l’agibilità politica a Grillo e potere agli iscritti

Giuseppe Conte ha ottenuto l’agibilità politica per fare il capo politico del Movimento 5 Stelle, con una chiara “separazione tra i ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico”, ha detto ieri sera durante la presentazione social del nuovo corso dei grillini rifondati.Ora gli iscritti trovano il nuovo statuto del partito e la carta dei valori grillini disponibili online.Fra 15 giorni il voto degli iscritti per approvare nuovo statuto, la carta e per nominarlo ufficialmente capo politico del Movimento 5 Stelle. Per il partito si colmerebbe una vacanza lunga un anno e mezzo, dopo che Luigi Di Maio lasciò a gennaio del 2020 per un nuovo corso mai incominciato.Il voto degli iscritti, dicevamo, si svolgerà sulla nuova piattaforma SkyVote con buona pace della Casaleggio Associati e dell’associazione Rousseau e della sua piattaforma digitale.Quindi Conte annuncia che si ripartirà con i forum tematici, con le scuole di formazione territoriali. Parola d’ordine, “mettere al centro voi cittadini”.E Conte assicura, il M5S non abbandona le battaglie storiche e forse anche per questo l’ex presidente del Consiglio ha voluto incontrare il suo successore, Mario Draghi, per comunicargli che ora il partito dei pentastellati ha trovato un capo politico e che si prodigherà per far rispettare tutte le riforme che sono state approvate sotto i suoi governi: Conte I e Conte bis.

