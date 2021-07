https://it.sputniknews.com/20210718/capo-di-stato-maggiore-usa-parla-di-rischio-di-grande-guerra-tra-potenze-12184542.html

Capo di Stato Maggiore Usa parla di rischio di "grande guerra tra potenze"

Capo di Stato Maggiore Usa parla di rischio di "grande guerra tra potenze"

L'amministrazione Biden ha continuato la strategia dei precedenti presidenti, provocando di fatto l'avvicinamento di Russia e Cina grazie alla politica di... 18.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-18T17:41+0200

2021-07-18T17:41+0200

2021-07-18T17:41+0200

esercito usa

geopolitica

occidente

nato

usa

cina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/787/53/7875304_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4d864250d583f60faa92804aee00bb57.jpg

Il capo del Joint Chiefs of Staff (Stato Maggiore dell'esercito Usa) il generale Mark Milley, ha avvertito dei pericoli di una nuova escalation globale tra le grandi potenze, mentre propagandava la capacità dell'alleanza occidentale di impedire che uno scenario del genere si concretizzasse.Parlando all'inaugurazione del nuovo comando congiunto di forze a Norfolk, un centro operativo incaricato di contrastare una "Russia risorgente" nell'Atlantico, Milley ha avvertito che la missione di questo comando in caso di guerra sarebbe quella di "combattere la battaglia dell'Atlantico”."Vi direi che la sopravvivenza della Nato, il successo o il fallimento in combattimento in una futura guerra in Europa, dipenderà in gran parte dal successo o dal fallimento di questo comando", ha ipotizzato il generale, usando una retorica in stile da Guerra Fredda.L'"ordine internazionale" a cui fa riferimento Milley è probabilmente un'allusione alle conferenze tenute tra il 1944-1945 dai leader delle nazioni alleate, che portarono alla creazione delle Nazioni Unite e alla formazione di un ordine del Dopoguerra volto a scongiurare lo scoppio di un'altra grande guerra globale. Le massime cariche dello Stato russo, tra cui il presidente Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, si sono riferiti ripetutamente all'ordine internazionale del secondo dopoguerra, ma di recente hanno accusato gli Stati Uniti e i loro alleati di tentare di distruggere quest'ordine mettendo in discussione il ruolo di Mosca nella vittoria sul nazismo ed espandendo la Nato fino ai confini della Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica.L'amministrazione Biden ha continuato la strategia dei precedenti presidenti, provocando di fatto l'avvicinamento di Russia e Cina grazie alla politica di sanzioni statunitensi e alle manovre militari ostili vicino ai confini dei due Paesi.

https://it.sputniknews.com/20210717/bulgaria-forze-della-nato-effettuano-esercitazioni-nel-mar-nero-12177112.html

Irina Derefko Questi guerrafondai, non sanno parlare d'altro. Il vero pericolo, proviene dalle loro scelte folli. 0

1

usa

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esercito usa, geopolitica, occidente, nato, usa, cina, russia