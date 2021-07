https://it.sputniknews.com/20210718/berrettini-non-va-alle-olimpiadi-di-tokyo-bloccato-da-un-problema-muscolare-12184993.html

Berrettini non va alle Olimpiadi di Tokyo, bloccato da un problema muscolare

Berrettini non va alle Olimpiadi di Tokyo, bloccato da un problema muscolare

Berrettini non potrà partecipare ai Giochi di Tokyo 2020 previsti in partenza tra pochi giorni. Un problema muscolare rimediato a Wimbledon lo terrà fermo per... 18.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-18T17:22+0200

2021-07-18T17:22+0200

2021-07-18T17:22+0200

olimpiadi 2020

tokyo

tennis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/12078942_0:0:2647:1489_1920x0_80_0_0_09b1ba657bea615285e96768c49ecec4.jpg

Il giovane campione italiano del tennis Matteo Berrettini, reduce da un risultato storico ottenuto a Wimbledon, salterà le Olimpiadi di Tokyo a causa di un problema muscolare.Un risentimento muscolare alla gamba sinistra lo blocca in Italia. Probabilmente il campione ha davvero dato tutto se stesso a Wimbledon, anche per provare a battere il gigante Djokovic.Il problema muscolare lo terrà fermo per almeno due settimane. Berrettini era uno dei 7 tennisti italiani ad aver ottenuto le qualificazioni per Tokyo 2020 insieme a: Fognini, Sonego, Musetti nel maschile e a Errani, Paolini e Giorgi nel femminile.Si pensa ad un eventuale sostituzione del campione con un’altra giovane promessa del tennis italiano, ma non vi è certezza perché Gianluca Mager, attualmente 74° Atp dovrà vedere se riuscirà a scalare la classifica.Il problema muscolare, riporta la Gazzetta dello Sport, l’aveva rimediato in semifinale e in finale ha forzato per dare tutto. Così già dal lunedì successivo ha avvertito dolore, ovvero il giorno in cui ha ricevuto gli onori che meritava dal presidente della Repubblica e dal presidente del Consiglio, insieme ai Campioni d’Europa della nazionale di calcio maschile.

tokyo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi 2020, tokyo, tennis