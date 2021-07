https://it.sputniknews.com/20210718/angela-merkel-sui-luoghi-del-disastro-ambientale-in-germania-12183854.html

Angela Merkel sui luoghi del disastro ambientale in Germania

Mentre una quantità d'acqua mai vista prima cadeva sulla sua Germania, Angela Merkel si trovava in visita da Biden negli Usa. 18.07.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/12153340_0:135:3159:1912_1920x0_80_0_0_8db67b83bd4ceaca36eaced2bca03787.jpg

La cancelliera Angela Merkel appena rientrata dagli Stati Uniti dove era in visita, l’ultima della sua carriere politica, si è subito recata nella Renania-Palatinato, dove ha potuto constatare con i suoi occhi la distruzione e la desolazione che fa seguito ad eventi così apocalittici come quello che ha colpito la regione tedesca e le confinanti Belgio, Paesi Bassi e Francia.Solo nel Land della Renania-Palatinato si contano 110 morti, ma in totale i morti sono 156.Alle ore 14.30 è previsto un punto stampa della Merkel con la presidente della regione, Malu Dreyer. Punto stampa allestito ad Adenau ha reso noto l’amministrazione di Magonza, lo riporta l'Ansa.Ora l’urgenza, quella più imminente è la diga di Steinbach. La diga viene svuotata ma è corsa contro il tempo perché rischia di non reggere. E mentre gli esperti giungono da altri Land tedeschi, così come la solidarietà che non è mancata, si sgomberano le aree sotto la diga.Nella frazione di Blessem la collina franata ha già portato via tre case e un pezzo dello storico castello, ora rischia di mangiarsi altri edifici. Il pompiere Volkert Kremer, specialista di disastri di questo tipo, dice che nel 2002 era presente anche all’altra alluvione, ma mai vista una cosa del genere, riporta il Corriere.Ora ci sono 30 gradi, lì dove l’acqua caduta in 24 ore di solito cade in due mesi. Sole, tanto sole e tanto caldo, un altro estremo a cui ora però non ci si può pensare, perché ci sono le vittime da piangere, i dispersi da recuperare e una enorme porzione di regione da ricostruire.

