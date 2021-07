https://it.sputniknews.com/20210717/wwf-italia-quanto-accaduto-in-germania-e-in-belgio-chiede-accelerazione-emissioni-zero-12171139.html

Wwf Italia, quanto accaduto in Germania e in Belgio chiede accelerazione emissioni zero

Wwf Italia, quanto accaduto in Germania e in Belgio chiede accelerazione emissioni zero

Alluvioni, siccità, sono le conseguenze dell'emergenza climatica avverte il Wwf Italia che chiede di fare presto, perché non c'è più tempo. 17.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-17T10:32+0200

2021-07-17T10:32+0200

2021-07-17T10:32+0200

wwf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/12153340_0:135:3159:1912_1920x0_80_0_0_8db67b83bd4ceaca36eaced2bca03787.jpg

Il bilancio provvisorio in Germania è di 133 morti e di 1.300 dispersi, ma si raggiungono i 150 morti se si aggiungono quelli del vicino Belgio.Sono i numeri provvisori di un disastro ambientale che in Europa ha forse pochissimi precedenti. Così il Wwf Italia eleva ulteriormente l’attenzione su quanto accaduto e ricorda che “nessuno è al sicuro dalla crisi climatica”, neppure nazioni ben più virtuose della nostra che hanno iniziato prima a occuparsi di cambiamento climatico.“Quello accaduto in Germania e in Belgio è un vero disastro climatico, dove in pochi giorni è caduta la pioggia che un tempo scendeva in due mesi”, scrive il Wwf Italia in un comunicato stampa che aggiunge:“Nemmeno la Germania, che da anni ha avviato politiche per ridare spazio ai fiumi, è al sicuro dalle conseguenze peggiori del cambiamento climatico”.Il tempo è scadutoLa situazione è urgente, anzi, “non c’è più tempo” scrive il Wwf Italia, “l’azione climatica va accelerata a ritmi esponenziali se vogliamo evitare le conseguenze più pericolose e ingestibili. L’azzeramento delle emissioni (mitigazione) va attuato nel più breve tempo possibile, ben prima del 2050, e nel contempo vanno messe in campo davvero le politiche di adattamento”.L’Italia è fermaIn Italia servirebbe un piano di adattamento, ma questo piano “è ancora fermo e non è mai passato alla fase attuativa”, denuncia il Wwf Italia.E vieen ricordato che nel Pnrr è incluso lil progetto di “rinaturazione del Po” per recuperare spazio al grande fiume e per ripristinare i servizi ecosistemici.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

wwf