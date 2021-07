https://it.sputniknews.com/20210717/tokyo-i-giochi-non-sono-ancora-incominciati-ma-ce-gia-un-record-olimpico-12173947.html

Tokyo: I giochi non sono ancora incominciati ma c’è già un record olimpico

Nonostante il 96% delle gare si svolgerà senza spettatori, un numero record di 60.000 agenti di polizia, comprese forze speciali, sarà schierato a guardia... 17.07.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dal canale televisivo giapponese NHK, le forze impiegate comprenderanno anche una unità speciale antiterrorismo per prevenire attacchi vicino agli stadi e un'unità speciale di risposta rapida avrà il compito di proteggere le strutture, gli atleti e le delegazioni. Inoltre, verranno utilizzate armi speciali capaci di disabilitare i droni disturbando i loro segnali.Verrano inoltre adottate misure per prevenire attacchi informatici a trasporti, infrastrutture e organizzazioni legate ai Giochi.Nonostante il 96% delle gare si svolgerà senza spettatori, il numero degli agenti di polizia non verrà ridotto, ha affermato il canale televisivo.I Giochi Olimpici di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto, raduneranno circa 19.000 atleti e 41.000 accompagnatori. Solo nelle prefetture di Ibaraki, Miyagi e Shizuoka potranno entrare gli spettatori olimpici, ma non oltre il 50% dei posti disponibili e comunque per un massimo di 10.000 persone per stadio.I Giochi Paralimpici inizieranno il 24 agosto e termineranno il 5 settembre.

