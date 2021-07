https://it.sputniknews.com/20210717/terza-dose-contro-la-variante-delta-lema-per-ora-frena-12171962.html

Terza dose contro la variante Delta? L’Ema per ora frena

Terza dose contro la variante Delta? L’Ema per ora frena

Mentre in Italia oltre 26 milioni di persone hanno ricevuto la seconda dose di vaccino contro il coronavirus, si verifica a livello scientifico se sia... 17.07.2021, Sputnik Italia

Una terza dose di richiamo contro il coronavirus è nell’aria, o forse no? Nonostante la variante Delta da mesi preoccupi i decisori politici e ancora di più le autorità sanitarie, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) per ora dice no ad una terza dose di richiamo.I dati non sono sufficienti per capire quanto duri l’immunità creata dalla prima e dalla seconda dose.Ma in caso “si rendano necessarie dosi di richiamo, l'Ema e l'Ecdc stanno già collaborando tra loro e con i National Immunization Technical Advisory Group (Nitag), che sono esperti nazionali che forniscono consulenza sui programmi di vaccinazione coordinati dall'Ecdc”.Non una chiusura verso la terza dose, quella dell’Ema, perché “qualsiasi nuova prova che si renda disponibile su questo argomento sarà rapidamente rivista. I dati sull'efficacia del mondo reale provenienti dall'Europa e da altre parti del mondo sono di particolare interesse per integrare i dati degli studi clinici che indagano sulle dosi di richiamo”.L’autorità europea sta lavorando anche con le case farmaceutiche per “coordinare la presentazione di questi dati” e per fare in modo che le autorità nazionali abbiano poi il tempo di organizzarsi per la terza somministrazione.

