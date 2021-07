https://it.sputniknews.com/20210717/sparatoria-a-washington-muore-una-bambina-di-sei-anni-feriti-5-adulti-12171082.html

Sparatoria a Washington: muore una bambina di sei anni, feriti 5 adulti

Una bambina di sei anni è stata uccisa e cinque adulti sono rimasti feriti a seguito di una sparatoria avvenuta nella notte nella capitale degli Stati Uniti... 17.07.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dall'emittente CNN stamane, che cita fonti della polizia, il tragico evento è avvenuto venerdì poco dopo le 23 ora locale (le 4:00 ora italiana).L’emittente americana ha citato l’assistente esecutivo del capo del dipartimento di polizia metropolitana Ashan Benedict che ha riferito che i soccorritori hanno fatto in tempo a portare la bambina all’ospedale ma che i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarla.Oltre alla piccola, tre uomini e due donne hanno riportato ferite non mortali, ha detto l'emittente.Nessuno è stato arrestato in relazione alla sparatoria né sono ancora noti ulteriori particolari.

