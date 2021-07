https://it.sputniknews.com/20210717/siria-assad-giura-e-inizia-nuovo-mandato-da-presidente-12174613.html

Siria, Assad giura e inizia nuovo mandato da presidente

Il presidente siriano Bashar Assad ha prestato giuramento durante una solenne cerimonia svoltasi oggi a Damasco, dopo quasi due mesi aver stravinto le elezioni... 17.07.2021, Sputnik Italia

Assad ha esortato i concittadini che sono fuggiti all'estero per mettersi in salvo dalla guerra civile decennale a fare ritorno in patria, dicendo che "la patria è rimasta". Le elezioni del 26 maggio hanno visto 14,2 milioni di siriani votare in 12.000 seggi elettorali in tutto il paese e nelle missioni diplomatiche all'estero. Assad ha sconfitto i due candidati rivali ottenendo più del 95% dei voti. L'affluenza ha superato il 78%.Gli Usa, l’Unione Europea e la Turchia non hanno riconosciuto l’esito delle elezioni, che sono state equiparate ad una messinscena.

