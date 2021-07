https://it.sputniknews.com/20210717/scontro-tra-biden-e-facebook-fake-news-sui-vaccini-la-replica-salviamo-vite-12171393.html

Scontro tra Biden e Facebook: "Fake news sui vaccini". La replica: "Salviamo vite"

Scontro tra Biden e Facebook: "Fake news sui vaccini". La replica: "Salviamo vite"

Il colosso di Menlo Park risponde alle accuse del presidente americano Joe Biden che ieri aveva accusato Facebook di tollerare la circolazione di fake news sui vaccini: "Stiamo aiutando a salvare vite".

2021-07-17T14:38+0200

2021-07-17T14:38+0200

2021-07-17T14:38+0200

coronavirus nel mondo

fake news

vaccino

facebook

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/11465632_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_dca981188b34325cfbe98107eab8892f.png

Le fake news sui vaccini anti-Covid che circolano sui social media stanno “uccidendo le persone”. È l’accusa del presidente americano Joe Biden, che punta il dito in particolare contro Facebook, accusato di consentire che vengano postate sulla piattaforma informazioni non verificate sui vaccini.Venerdì era stata la portavoce del presidente, Jen Psaki, a criticare la big tech di Menlo Park. La replica di Facebook“Non ci faremo distrarre da accuse che non sono supportate dai fatti”, è la replica del portavoce di Facebook Kevin McAlister. Il punto, secondo la multinazionale statunitense, è che grazie a Facebook “oltre due miliardi di persone hanno avuto accesso ad informazioni autorevoli sul Covid-19 e i vaccini, più che su ogni altra piattaforma su internet”.Le accuse alla piattaformaNei mesi di pandemia la società, come ricorda l’agenzia Reuters, ha introdotto regole contro la circolazione di bufale sui vaccini ed il Covid, per assicurare agli utenti una informazione affidabile su questi temi. Tuttavia, prima del presidente americano, anche diversi ricercatori e parlamentari hanno accusato Facebook di aver fallito nel contrastare la circolazione di fake news sul coronavirus.La variante Delta fa salire i contagi negli UsaIntanto, anche negli Stati Uniti la curva dei contagi è tornata a salire per effetto della variante Delta, diventata ormai dominante nel mondo. I casi Covid sono aumentati del 70 per cento nelle scorse settimane ed anche il numero dei decessi è in salita, con il 26 per cento in più delle vittime. I morti, secondo le informazioni diffuse dal governo americano, si concentrerebbero negli Stati in cui i tassi di vaccinazione sono più bassi.

Gaetano Mantione Ce' ne anche per te vecchio pedofilo bartardo, per quello che hai fatto la pena di morte nel tuo stato non te la toglie nessuno. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo, fake news, vaccino, facebook, joe biden