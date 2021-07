https://it.sputniknews.com/20210717/quando-manca-il-caffe-fatti-i-nomi-dei-prodotti-con-effetto-energizzante-11998341.html

Quando manca il caffè: fatti i nomi dei prodotti con effetto energizzante

Alcuni prodotti hanno un effetto tonificante ed energizzante, mentre altri al contrario sono rilassanti e tranquillizzanti. Ha parlato di cosa e quando è... 17.07.2021, Sputnik Italia

Di solito, per darci un po' di energia ricorriamo all'uso del caffè. Ma ci sono altre opzioni, ha detto la nutrizionista. Se si vogliono usare le mele come tonico, occorre scegliere solo varietà acide, ha consigliato la nutrizionista, aggiungendo che pere e prugne non sono affatto adatte a questo scopo, poiché, al contrario hanno un effetto rilassante. Anche verdure come melanzane, cipolle fresche e aglio possono stimolare il sistema nervoso. Alcune verdure tonificano solo crude e dopo il trattamento termico cambiano le loro proprietà. Inoltre acquisiscono proprietà rilassanti dopo la cottura le zucchine e le zucche. Invece patate e pomodori sono quasi sempre neutrali, ha aggiunto. Per quanto riguarda il pesce e la carne, possono sia eccitare che calmare. Se cucinati con molte spezie piccanti e sale, avranno un effetto stimolante, mentre più saranno preparati in modo dietetico, più calmeranno il sistema nervoso. Molti dolci alleviano lo stress e rilassano. Il latte caldo, il kefir o lo yogurt caldo hanno proprietà simili e possono persino farti addormentare, ha aggiunto. La cioccolata calda può avere un effetto inaspettato, ha detto il nutrizionista.

