Più di un milione i migranti dal Messico fermati negli Stati Uniti nell'ultimo anno, è record

La US Customs and Border Protection (CBP) conferma che il numero di migranti fermati al confine con il Messico ha battuto ogni record negli ultimi mesi, con l'amministrazione Biden e le sue politiche di confine più morbide che hanno affrontato dure critiche da molti osservatori, in particolare i conservatori.Dopo i circa 180mila casi di maggio, "nel giugno 2021, il CBP ha contato 188.829 persone che tentavano di entrare lungo il confine sud-ovest. Questo totale ha rappresentato un aumento del 5% rispetto a maggio 2021", ha twittato il CBP venerdì.Il CBP ha anche indicato un aumento dei casi di minori non accompagnati, che, ha specificato l'agenzia, "è aumentato questo mese dell'8%, passando dai 14.137 di maggio, ai 15.253 di giugno".La tendenza non è una novità per la presidenza Biden, con il 46° presidente degli Stati Uniti che ha adottato un approccio più morbido alle politiche di confine rispetto al suo predecessore, Donald Trump. La mossa di Biden di annullare le politiche migratorie di Trump ha provocato quella che ora sembra ai conservatori una vera e propria crisi migratoria.

