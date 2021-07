https://it.sputniknews.com/20210717/pfizer-meno-efficace-contro-variante-delta-dice-primo-ministro-israeliano-bennett-12176546.html

Pfizer meno efficace contro variante Delta, dice primo ministro israeliano Bennett

Pfizer meno efficace contro variante Delta, dice primo ministro israeliano Bennett

Meno efficace contro la variante delta il vaccino tedesco della Biontech, anche se i casi di ospedalizzazione restano bassi. A preoccupare l'incremento di casi... 17.07.2021, Sputnik Italia

Aveva fornito i dati sull’efficacia qualche settimana fa Israele, ed ora il primo ministro israeliano Naftali Bennett conferma che il vaccino Pfizer è più debole contro la variante Delta.“Non sappiamo esattamente fino a che punto il vaccino aiuti, ma è significativamente inferiore”, ha affermato come riportato dall’Adnkronos citando il Jerusalem Post.Questa una delle prime informazioni che trapelano dall’incontro con i massimi funzionari sanitari e il ministro della Salute israeliano, per discutere della situazione pandemica in Israele. Qui i casi registrati venerdì sono stati 855, ed il Paese ha un’alta percentuale di vaccinati proprio con il Comirnaty della Biontech.Il primo ministro ha evidenziato il balzo in avanti che la variante Delta sta facendo in tutto il mondo e fa notare che ora ad essere ospedalizzati sono anche i bambini, in aumento rispetto alle prime fasi della pandemia.“Questo è uno sviluppo di cui siamo consapevoli: lo stiamo affrontando in modo razionale e responsabile”, ha riferito ancora Naftali Bennett.I datiSecondo i dati forniti dal ministero della Salute israeliano ad inizio luglio, il vaccino Pfizer sarebbe efficace al 64% contro la variante Delta, anche se resta alta l’efficacia contro complicazioni e ospedalizzazioni.

