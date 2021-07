https://it.sputniknews.com/20210717/perdita-di-memoria-affaticamento-allucinazioni-ecco-tutti-i-sintomi-del-long-covid-12167284.html

Perdita di memoria, affaticamento, allucinazioni: ecco tutti i sintomi del Long Covid

Secondo una ricerca degli scienziati dello University College di Londra i sintomi associati alla sindrome del Long Covid sono oltre 200 e possono durare per oltre sette mesi.

Oltre 200 sintomi che interessano dieci organi differenti, di cui 66 che durano fino a sette mesi. Sono gli effetti del long Covid secondo la più estesa ricerca condotta finora in materia, non ancora sottoposta a revisione paritaria. Ad effettuare lo studio sono stati gli scienziati dello University College di Londra, che hanno preso in esame il caso di 3,762 persone di diverse fasce di età, provenienti da 56 Paesi, che per almeno 90 giorni hanno accusato gli effetti collaterali della malattia.Il 45.2 per cento degli intervistati, inoltre, ha detto di essere stato costretto a ridurre le proprie attività lavorative per colpa degli effetti prolungati del virus, mentre il 22.3 per cento ha dichiarato di non essere in condizioni di lavorare al momento del sondaggio proprio a causa delle condizioni di salute compromesse dalla malattia.“I risultati della ricerca suggeriscono che il Long Covid è composto da un’infezione post-acuta eterogenea che spesso colpisce diversi organi, con impatto sul loro funzionamento e sulla qualità della vita che va da leggero a severo”, è la conclusione degli scienziati che, come si legge sul Messaggero, propongono per questo motivo di cambiare approccio terapeutico sui pazienti affetti da questa sindrome, evitando di concentrarsi sulla sola riabilitazione respiratoria.

