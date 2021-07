Per Zaia quarantena per vaccinati doppia dose è assurda e chiede eliminazione Rt

https://it.sputniknews.com/20210717/per-zaia-quarantena-per-vaccinati-doppia-dose-e-assurda-e-chiede-eliminazione-rt-12170761.html

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, interviene sull’argomento quarantena in caso si contragga l’infezione da Covid-19. Al momento le linee guida e le normative in vigore impongono la quarantena fiduciaria per chiunque risulti positivo ad un tampone molecolare, indistintamente dal fatto che ci si sia sottoposti o meno al vaccino.Al Corriere della Sera, Luca Zaia, chiede che qualcuno gli spieghi perché ad un vaccinato con doppia dose gli venga imposta la quarantena:Il suo ragionamento è questo, se continuiamo così “chi ha la doppia dose di vaccino” non accetterà più alcun tipo di limitazione della sua libertà.E poi si dice preoccupato, Zaia, anche per i parametri. Loro in Veneto fanno 30 mila tamponi al giorno, “quasi una pesca a strascico”, spiega. Solo che se si comportano in modo così virtuoso, alla fine saltano fuori molti casi (sono infatti passati a 425 in un giorno dai precedenti 50) e si finisce in zona gialla.Ben venga, quindi, la decisione del ministro della Salute di cambiare i parametri e di basarsi sulle ospedalizzazioni per i cambi di fascia e non più il numero di contagiati ogni 100 mila abitanti.Ma Zaia chiede di fare di più, perché calcola che ad ottobre avranno almeno l’82% della popolazione vaccinata. Secondo Zaia “a quel punto non si potrà più fare una discussione sulla libertà di chi è vaccinato e di chi non lo è”.Infine, quando una Regione è in zona bianca, chiede che non si calcoli più l'Rt.

giovanni Chi sopravvive per il momento alle barbarie della vaccinazione deve ugualmente sottoporsi alla quarantena ,usare la maschera,isolarsi...ectt per poi a distanza di 6 mesi continuare a vaccinarsi....con altre dosi ....per poi un mal giorno chiudere gli occhi per sempre per aver martoriato il corpo con bombe vaccinali 2

giovanni Eliminazione tecnica scientifica della popolazione mondiale....il forum di Davos docet..... 2

