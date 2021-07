https://it.sputniknews.com/20210717/notte-famosissima-in-laguna-a-venezia-ci-si-prepara-alla-festa-muniti-di-green-pass-12172315.html

Notte famosissima, in Laguna a Venezia ci si prepara alla festa muniti di Green Pass

Ritorna una delle feste più sentite a Venezia, la Festa del Redentore, con i suoi fuochi pirotecnici serali.

25 mila persone autorizzate a partecipare nel bacino di San Marco allo spettacolo pirotecnico del Redentore di questa sera, tanti per l’epoca Covid-19 ma pochi in confronto ai 100 mila che solitamente attrae questa tradizione religiosa e turistica.L’area sarà contingentata e si entrerà solo muniti di green pass, vaccinati o con tampone fatto nelle ultime 24 ore. Per l’occasione è stato predisposto lo stesso cordone di sicurezza che di solito viene organizzato per i numeri di pubblico più ampi. Tanti, quindi, gli steward previsti e che si occuperanno di far rispettare le regole di sicurezza sanitaria insieme a 80 volontari della Protezione civile.Le aree interessate sono Piazza San Marco, Giudecca, Ponte Votivo, Zattere e Salute. Qui i presidi saranno elevati a partire dalle ore 18.00 e fino al termine della festa.Si potrà assistere ai fuochi anche dalla Laguna a bordo delle imbarcazioni.Per quanto riguarda il trasporto pubblico, potenziate le linee serali e notturne con servizi di navetta ad hoc sia su acqua che su strada.Potenziate da Trenitalia le corse notturne in direzione Treviso, Padova e Vicenza.Il People Mover che collega Tronchetto e Piazzale Roma, resterà attivo fino alle ore 3, con ultima partenza alle ore 2.50 del mattino.

