Morti sospette dopo vaccinazione anti-Covid, si attiva Eurojust

Interviene Eurojust per coordinare le inchieste aperte in Italia e in altri Paesi europei a seguito dei decessi verificatisi per reazioni avverse gravi dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. Il coordinamento dell'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale è necessario "per capire l'estensione del fenomeno e i vari provvedimenti giudiziari adottati", ha dichiarato a conferma della notizia, citato dall'Ansa, il procuratore capo di Genova facente funzioni Francesco Pinto. Grazie all'attivazione di Eurojust i magistrati liguri, insieme ai colleghi di altre procure in Italia e nei Paesi Ue potranno condividere gli elementi raccolti in questi mesi di indagini.I magistrati liguri stanno in particolare indagando il decesso di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante morta per una trombosi cerebrale dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca in un open day organizzato dalla sua regione di residenza. In base a quanto trapelato, dietro la morte della ragazza potrebbe esserci anche un errore dei medici di Lavagna, dal momento che la giovane aveva chiesto aiuto ai medici dopo aver accusato malessere con sintomi riconducibili ad una trombosi, ma frettolosamente era stata rimandata a casa. La Procura genovese indaga anche il decesso di Francesca Tuscano, l'insegnante 32enne stroncata da una trombosi ad aprile.

