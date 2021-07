https://it.sputniknews.com/20210717/meteo-italia-nel-weekend-penisola-ancora-spaccata-in-due-sole-al-nord-e-grandinate-al-sud-12176218.html

Meteo Italia nel weekend. Penisola ancora spaccata in due, sole al Nord e grandinate al Sud

Forte vento, pioggia, grandine e temperature in picchiata. Questo il fine settimana meteo al centro-sud dell'Italia, mentre il nord si prepara ad aprire gli...

Si invertono le parti in questo fine settimana, il maltempo che ha imperversato nel nord Italia negli ultimi giorni creando gravi danni a colture e abitazioni, ora si sposta al sud dove un’aria più fresca ha preso il posto dell’intenso caldo delle scorse settimane.Il Gargano in Puglia è sotto la pioggia battente ed ha causato degli allagamenti a macchia di leopardo.A Peschici (Foggia) e Lido del Sole, i danni maggiori. Qui al lavoro i Vigili del fuoco per liberare le carreggiate invase dai rami degli alberi abbattuti dal forte vento.Su gran parte della Puglia adriatica è stata diramata allerta Arancione dalla Protezione Civile, mentre il resto del centrosud Italia, con eccezione della Calabria e della Sardegna, sono in allerta gialla causa maltempo.Sempre in Puglia, sono previste grandinate nelle prossime ore, precedute da forte vento ed accompagnate da un calo sensibile delle temperature.In Campania l’allerta è gialla e tale resterà fino alle ore 23.59 di domenica 18. Previsti temporali rapidi ma intensi, preceduti e accompagnati da raffiche di vento.I timori principali riguardano potenziali allagamenti, caduta di rami e di alberi.Fino a domenica il vortice di vento che imperversa sull’Italia inciderà anche su Marche, Abruzzo e Molise, e sull’Emilia Romagna.Quindi domenica con ombrelloni al mare aperti al nord e ombrelli al sud per proteggersi dalla pioggia e dalla grandine.Anche la Sicilia tirrenica è in allerta gialla e può attendersi temporali e vento.

