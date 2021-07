https://it.sputniknews.com/20210717/lincognita-del-voto-m5s-sulla-giustizia-lipotesi-dello-strappo-nel-semestre-bianco-12173079.html

L'incognita del voto M5S sulla giustizia: l'ipotesi dello "strappo" nel semestre bianco

L'incognita del voto M5S sulla giustizia: l'ipotesi dello "strappo" nel semestre bianco

Lunedì è previsto il faccia a faccia tra Conte e Draghi. Il M5S cerca una mediazione testo del ministro Cartabia, ma il governo vuole accelerare sull'approvazione della riforma della giustizia. E nel frattempo si rincorrono le voci su un possibile incidente nel semestre bianco.

2021-07-17T13:13+0200

2021-07-17T13:13+0200

2021-07-17T13:13+0200

giuseppe conte

riforma

m5s

giustizia

governo

mario draghi

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/10088100_0:102:1605:1005_1920x0_80_0_0_144f11b8fab546eacc573ec84fdd57ce.jpg

Al centro dell’incontro di lunedì mattina tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, il primo faccia a faccia dal passaggio di consegne a Palazzo Chigi, ci sarà la riforma della giustizia. Anche se l’ex premier, che dopo il pranzo pacificatore con il garante Beppe Grillo a Marina di Bibbona si appresta a prendere le redini del M5S, ha già chiarito che confermerà “l’appoggio del Movimento al governo”, si rincorrono gli scenari su una eventuale rottura che potrebbe consumarsi proprio sul testo approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri.Si vocifera anche di un possibile strappo durante il semestre bianco, quando non sarà più possibile lo scioglimento delle Camere, se non si arrivasse ad un compromesso sulla riforma della giustizia. I segnali sono contrastanti: da un lato le aperture al dialogo e il timore dei parlamentari grillini di andare ad elezioni anticipate, dall’altro le indiscrezioni, come quelle pubblicate dal Giornale.it, che parlano di messaggi inviati a deputati e senatori del M5S per rassicurarli sul fatto che passare all’opposizione non vorrebbe dire automaticamente far cadere il governo.Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo l’attuale premier, che potrebbe decidere di dimettersi una volta perso il sostegno di quello che, al netto dei sondaggi in picchiata da mesi, resta ancora il primo partito in Parlamento.Nel frattempo, si cerca una sintesi sulla riforma e in particolare sul nodo della prescrizione. "Il presidente del Consiglio deve capire che noi non possiamo vedere le riforme cui abbiamo lavorato e che avevamo promesso agli elettori smantellate una ad una", è la posizione di Conte e di tanti big del Movimento, in primis l’ex Guardasigilli Bonafede. Ora, come si legge sullo stesso quotidiano, a riaccendere lo scontro è la cancellazione dal testo della riforma della modifica introdotta dalla commissione Lattanzi sul calcolo della prescrizione contenuto nella legge ex Cirielli. È possibile, si legge sull’agenzia Agi, che il governo ponga la questione di fiducia e che si possa andare al voto già entro fine luglio, al massimo i primi di agosto. Un’astensione, o peggio un voto contrario del M5S, su uno dei pilastri dell’azione dell’esecutivo, sarebbe un pessimo segnale per la tenuta del governo. Ma non sarebbe escluso, visto che il Movimento continua ad arrancare nei sondaggi e l’ex premier a perdere popolarità. La tentazione di passare all’opposizione, insomma, ora che anche un altro provvedimento bandiera dei grillini, il reddito di cittadinanza, è sotto attacco da più fronti, sembra farsi sempre più forte.

https://it.sputniknews.com/20210711/trovato-accordo-conte-grillo-su-statuto-12104104.html

Irina Derefko Continuate a dare il sostegno al governo del banchiere e delle banche. E' la vostra strada per l'inferno. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

giuseppe conte, riforma, m5s, giustizia, governo, mario draghi, politica