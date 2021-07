https://it.sputniknews.com/20210717/la-truffa-sul-reddito-di-cittadinanza-meloni-allattacco-follia-grillina-che-va-abolita-12172084.html

La truffa sul reddito di cittadinanza, Meloni all'attacco: "Follia grillina che va abolita"

L'affondo social della leader di Fratelli d'Italia dopo la scoperta della maxi-truffa sul reddito di cittadinanza a Genova: "È una follia grillina, va abolito".

Dopo Matteo Renzi e il leader leghista Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni si unisce al coro di chi chiede l’abolizione del reddito di cittadinanza. Lo sfogo social della presidente di Fratelli d’Italia arriva dopo la notizia della maxi-truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Genova, ad opera di oltre 1.500 persone, la maggior parte extracomunitari, che percepivano il sussidio senza avere i requisiti necessari.Nessuno di loro, infatti, era residente in Italia o viveva nel nostro Paese da dieci anni. In tutto, secondo quanto si legge sull’Ansa, il danno alle casse dell’Inps ammonterebbe a circa 3,4 milioni di euro, che sarebbero diventati oltre 11 milioni se il reddito fosse stato erogato per tutti i 18 mesi. Non solo. Il denaro accreditato sulle carte, anziché essere usato per comprare beni di prima necessità, veniva “monetizzato” grazie alla complicità di alcuni negozianti dei carruggi del centro di Genova, e speso quindi liberamente.“Una frode milionaria ai danni dello Stato e uno smacco a tutti quegli italiani perbene che pagano le tasse e che, con determinazione, cercano di uscire da questa grave crisi economica”, la definisce la leader di Fratelli d’Italia.“Dispiace – conclude la Meloni - che tutti i partiti che sostengono Draghi, abbiano votato contro l'ordine del giorno che ne chiedeva l'abolizione”.La scorsa settimana era stato Matteo Renzi ad annunciare che a partire dal 2022 il suo partito, Italia Viva, avrebbe dato il via ad una raccolta firme per l’abolizione del reddito di cittadinanza. A dare un assist al senatore toscano, il giorno dopo la presentazione dell’iniziativa, era stato il leader della Lega, Matteo Salvini che da Marina di Carrara aveva parlato della necessità di rivedere il provvedimento bandiera del M5S. “Questo reddito di cittadinanza, invece di creare lavoro, sta creando problemi”, era stato il commento del leghista.

Andrea DA 'ABOLIRE' SONO LE CAROGNE FASCISTE COME MELONI 3

msan.mr Non è allo stadio che si giocano le ragioni della politica. Corretta è la richiesta della Meloni di abolire il reddito di cittadinanza, evidente artifizio messo in atto dal M5s per raccogliere voti, ma sicuramente un anestetico mortale di parte di una generazione che lo troverà più conveniente che non andare a lavorare. Naturalmente all'assistenzialismo va data la risposta delle opportunità di lavoro cui il governo giallo-rosso a macchie verdi, deve dare una prospettiva economica con la ripresa del Paese e dunque l'offerta di lavoro ai disoccupati e inoccupati, contemporaneamente ad un sussidio temporaneo, piuttosto che un "vitalizio"! Qua non hanno luogo "ismi" di nessun tipo e tantomeno se riferiti ad esperienze storiche che nulla o quasi hanno a che vedere con i tempi moderni! Beata ignoranza, ma è necessario il senso di responsabilità che riconosca i doveri della politica e degli individui, accanto ai diritti, e che si affermi sulla irresponsabilità. 2

