Il Green pass è costituzionale oppure no? Secondo esperti sì e può imporre limitazioni

La parola “salute” è presente due volte nella nostra carta costituzionale, all’articolo 32 e all’articolo 117. Ma è l’articolo 32 quello a cui fanno appello da una parte i fautori della limitazione dei diritti dei singoli per tutelare la collettività, e dall’altra quanti chiedono di essere più liberi nel decidere le cure a cui vogliono sottoporsi o non sottoporsi.Il dibattito ora si concentra sul green pass europeo adottato anche dall’Italia e sulla ipotesi che il governo a breve possa emettere un decreto legge per obbligarne l’uso in determinati contesti, come stadi, fiere, concerti, matrimoni e altre feste religiose.Ma è costituzionale o non è costituzionale imporre il green pass per entrare allo stadio o per partecipare ad un matrimonio al quale si è stati invitati? Gli italiani se lo domandano e gli esperti costituzionalisti contattati da Il Sole 24 Ore hanno provato a dare una risposta.Prima, però, vediamo cosa dice l’articolo 32 della Costituzione italiana:“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”Salute del singolo e collettivitàLa questione è che se è vero che la salute è un diritto fondamentale del singolo e come tale è tutelato dalla Costituzione, è anche vero che la nostra carta tutela l’interesse della collettività.Ed è in questa sottile e delicata congiunzione tra i due diritti che è intervenuto il governo sin dall’inizio della pandemia. Prima limitando i nostri spostamenti fino a chiuderci in casa in una sorta di arresto ai domiciliari collettivo, quindi imponendo ai sanitari l’obbligo vaccinale e ora il green pass per frequentare determinati luoghi dove è sì presente il singolo, ma anche la collettività: stadi, fiere, concerti, ecc.Il Sole 24 Ore fa notare che nel 2018 la Corte costituzionale aveva sancito che l’imposizione di un trattamento sanitario è consentito se volto “non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”.

