I vantaggi di portare il cane in ufficio

Se possiedi un animale domestico, forse conosci quella sensazione di lasciarlo a casa quando vai al lavoro: occhi pieni di lacrime e ululati dietro la porta chiusa... Che scena straziante! Gli esperti concordano sul fatto che molti cani soffrono di ansia - e raramente anche di attacchi di panico - ogni volta che li lasciamo a casa da soli. Fortunatamente, alcune aziende non hanno nulla contro la loro presenza in ufficio. Diversi studi hanno già dimostrato che i dipendenti che possono vedere e accarezzare i loro animali domestici durante la giornata lavorativa mostrano livelli inferiori di stress e sono più soddisfatti del loro lavoro, rivelandosi più produttivi e creativi. Uno studio condotto dall'Università del Commonwealth della Virginia ha dimostrato che gli animali domestici sollevano il morale e riducono lo stress sia dei proprietari sia dei loro colleghi. Sebbene si tratti di un miglioramento temporaneo, poiché nei colleghi poi lo stress sembra comunque destinato ad aumentare, in generale "i cani aumentano la cooperazione tra i colleghi", come afferma l'autore principale dello studio, Randolph Barker. E non c'è dubbio che per gli animali stessi si tratti di una vera festa in cui poter incontrare nuovi amici e persino l'amore della vita! Ma cosa dovresti tenere a mente prima di portare il tuo animale domestico in ufficio? Innanzitutto, non dimenticare che non a tutti piacciono i cani: alcuni dei tuoi colleghi potrebbero anche essere allergici agli animali domestici, quindi devi prima dirlo a loro e ai tuoi capi. Ti consigliamo inoltre di vaccinare il tuo cucciolo — per evitare il rischio di contrarre malattie — e di dotarlo di tutto ciò di cui ha bisogno: portagli acqua, cibo e il suo giocattolo preferito. Infine è molto importante non lasciarlo solo in modo che non scorrazzi nel bel mezzo dell'ufficio. E tu hai mai portato il tuo animale domestico al lavoro? Condividi la tua esperienza con Sputnik!

