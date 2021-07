https://it.sputniknews.com/20210717/gli-usa-mostrano-i-muscoli-alla-cina-schierando-dozzine-di-f-22-raptor-nella-pacific-iron-2021-12172851.html

Gli USA mostrano i muscoli alla Cina schierando dozzine di F-22 Raptor nella ‘Pacific Iron 2021’

Gli USA mostrano i muscoli alla Cina schierando dozzine di F-22 Raptor nella ‘Pacific Iron 2021’

La US Pacific Air Forces (PACAF) ha annunciato che più di 35 velivoli e oltre 800 aviatori dell'Indo-Pacific Command prenderanno parte all'operazione Pacific... 17.07.2021, Sputnik Italia

Il comandante del PACAF, il generale Ken Wilsbach, ha annunciato giovedì che l'imminente operazione a Guam e nell’isola di Tinian sarà la prima storica per i caccia da combattimento di quinta generazione al servizio del comando aereo dell'Indo-Pacifico degli Stati Uniti.Entro la fine di questo mese, almeno 25 F-22 assegnati alla Hawaii Air National Guard arriveranno alla base di Guam e Tinian, secondo l’annuncio della PACAF pubblicato questa settimana.Mentre la Cina ha solamente dai 20 ai 24 aerei da combattimento di quinta generazione operativi, gli Stati Uniti hanno circa 180 F-22 dispiegabili, ha riferito la CNN, citando Carl Schuster, un analista della difesa con sede alle Hawaii ed ex direttore delle operazioni presso il Joint Intelligence Center degli Stati Uniti.Il tenente generale dell'aeronautica in pensione Dan "Fig" Leaf, un ex vice comandante dell'USPACOM, ha dichiarato all'Honolulu Star-Advertiser all'inizio di questa settimana che lo storico dispiegamento di oltre due dozzine di caccia F-22 sembra essere una dimostrazione dell’impegno di Washington nella regione, esortando la Cina a prestare attenzione al "messaggio".Secondo il PACAF, gli aviatori che prendono parte alla missione condurranno operazioni chiamate ‘Agile Combat Employment’, progettate per garantire la prontezza delle risposte e addestrare gli aviatori a operare con maggiori capacità, in particolare in ambienti non ottimali.Gli aviatori che partecipano alle esercitazioni di prontezza opereranno dall'aeroporto internazionale di Tinian e da tre aeroporti di Guam.

Gaetano Mantione Cane che abbaia non morde, ma state attenti altrimenti vi fanno il culo. 2

EBM Geopolitica USA ha fallito da tempo e dove mettono piede creano solo caos e conflitti. Articolo dice che USA mostrano i muscoli vs Cina questo significa da un punto psicoanalitico: Debolezza e nello stesso arroganza USA, come ha scritto nel commento sig Gaetano Mantione: cane che abbia non morde, infatti: USA ad esempio hanno falitto in Afghanistan dove da 20 anni che hanno invaso afghanistan, hanno distrutto un certo tutto e alla fine stanno uscendo per forza e quindi la loro politica fallimentare; come fallimentare in Iraq, SIRIA, LIBIA e in altri posti. Con la Cina non si schersa, inoltre la Cina come un fiume silente dove il suo fondo molto pericoloso che fa trascinare anche esperti di nuoto. USA basta che provano appunto per credere. 0

