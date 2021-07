https://it.sputniknews.com/20210717/francia-per-entrare-non-basta-green-pass-ma-serve-tampone-se-si-proviene-da-questi-paesi-12174741.html

Francia, per entrare non basta green pass ma serve tampone se si proviene da questi Paesi

La Francia verso nuove restrizioni a chi entra nel paese e non è completamente vaccinato. Tampone non precedente alle 24 ore per alcuni paesi dell'Ue e per lo... 17.07.2021, Sputnik Italia

Dopo avere imposto il green pass a casa propria anche per entrare in un ristorante, la Francia si blinda contro il coronavirus anche nei confronti degli altri Stati ed a partire da quelli europei dove il contagio è risalito in modo significativo.Per entrare in Francia, dalla Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Ciprom Grecia e Paesi Bassi, i cittadini dovranno presentare un test molecolare effettuato 24 ore precedenti.La norma entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di domenica 18 luglio e imporrà a chi arriva da quei paesi e intende transitare o soggiornare in Francia, il possesso di un tampone molecolare negativo.Ad annunciarlo il primo ministro francese, Jean Castex, attraverso un comunicato stampa che precisa come la misura riguardi soltanto i viaggiatori che non si sono vaccinati.Per quanto riguarda il Regno Unito, appare una mossa speculare a quanto deciso dal governo di Boris Johnson, il quale, dopo avere deciso l'eliminazione di qualsiasi vincolo ai suoi cittadini a partire dal 19 luglio, ha però chiesto a chi arriva dalla Francia di restare in quarantena per 10 giorni a casa o in altri alloggi, anche se sono completamente vaccinati contro il Covid-19.Nel frattempo in Italia si discute della costituzionalità o meno del green pass e se sia giusto oppure no, imporlo alla popolazione.

