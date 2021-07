https://it.sputniknews.com/20210717/decreto-del-ministro-della-salute-contro-le-ludopatie-dipendenza-pericolosa-12175179.html

Decreto del ministro della Salute contro le ludopatie: dipendenza pericolosa

Decreto del ministro della Salute contro le ludopatie: dipendenza pericolosa

Ora in Italia un decreto ministeriale approva le linee guida per curare i malati affetti da disturbo da gioco d’azzardo (dga). Saranno le Regioni a doversene... 17.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-17T19:35+0200

2021-07-17T19:35+0200

2021-07-17T19:35+0200

sanità

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/862/31/8623134_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_107e6c40a79f79333b34425fa6ee87e2.jpg

“La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire”, lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza introducendo il nuovo decreto che adotta il regolamento nazionale per la prevenzione.“Per questo ho firmato oggi un decreto per l'adozione di un regolamento nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette dal gioco d’azzardo patologico”.Cosa prevede il decreto sulle ludopatieIl decreto prevede che saranno le Regioni a provvedere all’attuazione delle linee d’azione, che dovranno essere volte a integrare servizi pubblici e privati, tra cui strutture accreditate o enti del Terzo settore, ed ancora associazioni di auto-aiuto.Cos’è il disturbo da gioco d’azzardoIl disturbo da gioco d’azzardo (dga) è riconosciuto dal Sistema sanitario come una patologia sociale che produce effetti sulle relazioni sociali e/o sulla salute del singolo in una forma seriamente invalidante.La dga può assumere anche una connotazione da disturbo psichiatrico ed è quindi stata classificata come una dipendenza patologica.Secondo i dati statistici, tra l’1 e il 3 per centro della popolazione italiana è affetta da questa patologia, con una diffusione più ampia tra familiari e parenti di giocatori, scrive La Repubblica su dati del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.Per l’Istituto superiore di Sanità, sono 5,2 milioni le persone che abitualmente giocano d’azzardo, di cui 1,2 milioni sono considerate persone problematiche e cioè con la dipendenza conclamata.

Andrea ALLA NULLITÀ SPERANZA: NON LO SAI CHE È LO STATO IL PRIMO RESPONSABILE ANCHE DI QUESTA PIAGA? 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sanità, medicina