https://it.sputniknews.com/20210717/caso-amara-e-loggia-ungheria-ex-magistrato-davigo-sarebbe-indagato-per-rivelazione-segreto-ufficio-12170114.html

Caso Amara e loggia Ungheria, ex magistrato Davigo sarebbe indagato per rivelazione segreto ufficio

Caso Amara e loggia Ungheria, ex magistrato Davigo sarebbe indagato per rivelazione segreto ufficio

La loggia Ungheria è un intricato caso fatto di rivelazioni presunte vere, di una intricata rete di insabbiamenti e di tentativi di fare luce, su un caso che... 17.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-17T09:20+0200

2021-07-17T09:20+0200

2021-07-17T09:20+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/10311145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1d31b2283905a6d7d87c47dcc531916.jpg

L’ex giudice di “mani pulite” ed ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura (Csm), Piercamillo Davigo, sarebbe indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in merito ai verbali che raccolgono testimonianza dell’avvocato Pietro Amara su una supposta “loggia Ungheria” creata in seno alla massoneria.Il caso è molto complesso, perché l’avvocato Amara è invischiato in un numero di inchieste in cui risulta inquisito o condannato per corruzione in atti giudiziari, ed è coinvolto anche nel caso del depistaggio ai danni dell’Eni.Starebbe qui la violazione del segreto d’ufficio, l’aver parlato a membri del Csm di quell’interrogatorio.La sua versione dei fatti l’ex magistrato Davigo l’aveva già spiegata lo scorso 11 maggio in tv a Di Martedì. In quella sede disse che il magistrato Storari gli aveva “segnalato una situazione critica e dato il materiale necessario per farmi un’opinione, dopo essersi accertato che fosse lecito. Io spiegai che il segreto investigativo, per espressa circolare del Csm, non è opponibile al Csm”, riporta il Corriere.Ecco perché Davigo ritenne necessario “informare in maniera diretta e sicura i componenti del Comitato di presidenza del Csm (perché questo dicono le circolari)”.Gli interrogatoriSempre il Corriere, riporta che il vicepresidente del Csm, David Ermini, 7 componenti del Csm e il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, sarebbero stati interrogati come persone informate dei fatti, a Roma, su questo caso, quasi un mese fa in una caserma dei carabinieri. I testimoni sarebbero stati ascoltati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia che indaga per l’ipotesi di rivelazione di segreto d’ufficio sui verbali milanesi di Piero Amara risalenti all’aprile del 2020.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia