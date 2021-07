https://it.sputniknews.com/20210717/assassinio-presidente-moise-polizia-colombiana-sospetta-ex-funzionario-ministero-giustizia-di-haiti-12168483.html

Assassinio presidente Moise, polizia colombiana sospetta ex funzionario ministero Giustizia di Haiti

Il presidente haitiano Jovenel Moise è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua residenza la scorsa settimana. La polizia ha finora identificato 28... 17.07.2021, Sputnik Italia

L'ex funzionario del ministero della Giustizia di Haiti Joseph Felix Badio è sospettato di aver ordinato l'assassinio di Jovenel Moise tre giorni prima della realizzazione dell'attacco armato nella residenza del capo di Stato, ha riferito il comandante della polizia colombiana, il generale Jorge Vargas. Un commando ha ucciso Moise nella sua residenza il 7 luglio scorso. La polizia ha identificato 28 sospetti, per lo più cittadini colombiani, e ne ha arrestati almeno 23. Le autorità haitiane hanno anche arrestato due cittadini americani e identificato cinque società che ritengono possano essere coinvolte. I media colombiani avevano precedentemente riferito che il primo ministro Claude Joseph, che ora è presidente ad interim, aveva congiurato per far uccidere Moise. L'ambasciatore haitiano in Colombia Jean Mary Exil ha rigettato le speculazioni dei media, affermando che la polizia non aveva trovato alcun collegamento tra Joseph ed i sospetti. I funerali di stato per il presidente ucciso si svolgeranno il prossimo 23 luglio.

