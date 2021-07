https://it.sputniknews.com/20210717/a-parigi-proteste-contro-le-nuove-misure-anti-covid-12176374.html

A Parigi proteste contro le nuove misure anti-Covid - Video

Il 12 luglio il presidente francese Macron ha annunciato l'inasprimento delle misure anti-Covid in tutto il Paese, introducendo l'obbligo di vaccinazione per... 17.07.2021, Sputnik Italia

Attivisti no vax e gente comune si stanno radunando oggi a Parigi contro le misure anti-contagio più rigide annunciate in precedenza dal presidente Emmanuel Macron. Indetta dal leader del movimento 'Les Patriotes' Florian Philippot, la manifestazione si svolge sotto lo slogan 'Pour la libertè' ('Per la libertà'). La manifestazione arriva dopo che la scorsa settimana Macron ha annunciato che la vaccinazione contro il Covid diventerà obbligatoria per tutti gli operatori sanitari in Francia. Il presidente li ha esortati a farsi vaccinare entro metà settembre. In aggiunta a partire dal 21 luglio saranno richiesti i cosiddetti green pass per recarsi in bar, ristoranti e prendere parte ad eventi culturali. Relativamente ai tamponi, non saranno più gratuiti a partire da autunno se non prescritti da un medico.

