https://it.sputniknews.com/20210716/variante-delta-lallarme-della-farnesina-per-i-viaggi-allestero-rischio-di-rimanere-bloccati-12159486.html

Variante Delta, l'allarme della Farnesina per i viaggi all'estero: "Rischio di rimanere bloccati"

Variante Delta, l'allarme della Farnesina per i viaggi all'estero: "Rischio di rimanere bloccati"

Sul portale Viaggiare Sicuri è comparso un avviso che avverte i viaggiatori sui pericoli di spostarsi oltre confine: "Qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario".

2021-07-16T10:59+0200

2021-07-16T10:59+0200

2021-07-16T10:59+0200

quarantena

coronavirus nel mondo

viaggi

farnesina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11525997_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53a66761a3f88a6c1b31ad0cd51b5856.jpg

“Il certificato verde digitale è un passo fondamentale verso viaggi liberi e sicuri quest'estate”, assicurava qualche mese fa la presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen. E, invece, la variante Delta sembra rimettere tutto in discussione, con il numero degli italiani costretti alla quarantena fuori dai confini nazionali che si moltiplica giorno per giorno in queste prime settimane di ferie. Dagli studenti in vacanza studio a Malta ai maturandi confinati ad Ios, fino ai ragazzi bloccati a Dubai, sono centinaia ormai i giovani risultati positivi al Covid all’estero. Per questo sul portale Viaggiare Sicuri della Farnesina da qualche giorno è comparso un avviso sul rischio di trascorrere le vacanze fuori dall’Italia. “In particolare, - continua l’avviso - nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova”.Proprio come è capitato ai trecento studenti selezionati dall’Inps e dall’Accademia Britannica per una vacanza studio negli Emirati Arabi. Nei giorni scorsi 11 di loro sono risultati positivi al tampone. Dopo lo screening sul resto del gruppo, i casi, come riporta TgCom24, sono saliti a duecento. I ragazzi sono assistiti dal consolato italiano e tra loro non ci sarebbero casi gravi.Lo stesso è capitato ai 120 ragazzi in quarantena in un Covid hotel a Malta dalla scorsa settimana. Oggi un gruppo di genitori manifesterà davanti alla sede del ministero degli Esteri per lamentare la mancanza di una assistenza sanitaria “adeguata” ai loro figli, molti dei quali minorenni. Altri 15 giovani si trovano in isolamento alle Cicladi. Dovevano rientrare lo scorso 13 luglio e invece rimarranno ad Ios fino alla fine del periodo di quarantena obbligatoria.L’appello della Farnesina, quindi, è a “pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a Covid-19”.

https://it.sputniknews.com/20210710/odissea-covid-per-70-minorenni-italiani-bloccati-a-malta-alcuni-positivi-e-senza-cure-12083015.html

Andrea STARE IN ITALIETTA NO? 1

msan.mr È un ricatto euro-italico per costringere i giovani, che si sa si spostano di più degli anziani, a vaccinarsi rischiando altrimenti problemi di transizione in uscita e in entrata dal nostro paese. Vorrei inoltre aggiungere che i media italioti stanno oscurando al pubblico, per evidenti interessi pro-vaccinali, le notizie di una Francia in rivolta in tutte le sue regioni, contro la coercizione, anche indiretta, del vaccino! La rivolta vede insieme sia vaccinati che non vaccinati, contro una politica vaccinale autoritaria che viola le libertà degli individui, per le quali nel 1789 tutta la Francia si incendiò a sostegno delle libertà repubblicane!! 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

quarantena, coronavirus nel mondo, viaggi, farnesina