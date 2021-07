https://it.sputniknews.com/20210716/un-importante-effetto-collaterale-del-consumo-di-ananas-12068047.html

Una singola porzione di ananas fresco contiene più del 100% del valore giornaliero di vitamina C e 180 milligrammi di potassio. L'ananas contiene anche un enzima chiamato bromelina, che, secondo il dietista Erin Palinski-Wade, autore di 'Belly Fat Diet For Dummies', agisce come un potente antinfiammatorio. La bromelina può aiutare a guarire ustioni, lividi e tensioni muscolari. Inoltre può essere in grado di ridurre l'infiammazione nelle persone con artrite, malattie gengivali e sinusite. Tuttavia il suo eccesso può causare disagio alla bocca, alla gola e allo stomaco. Inoltre lo specialista ha spiegato che le persone particolarmente sensibili alla bromelina possono provare nausea, vomito e diarrea quando mangiano troppo ananas. Per evitare gli spiacevoli effetti collaterali della bromelina, puoi mangiare questo frutto nutriente con alcune modifiche.

