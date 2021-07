https://it.sputniknews.com/20210716/siberia-atterraggio-duro-per-un-an-28-con-17-persone-a-bordo-scomparso-dai-radar-12164359.html

Siberia, atterraggio duro per un An-28 con 17 persone a bordo scomparso dai radar

Siberia, atterraggio duro per un An-28 con 17 persone a bordo scomparso dai radar

Un An-28 con 14 passeggeri e tre membri dell'equipaggio a bordo è scomparso improvvisamente per alcune ore nella regione di Tomsk senza lasciare traccia né... 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T14:05+0200

2021-07-16T14:05+0200

2021-07-16T14:05+0200

russia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/12032801_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_bb82767b29c239e148151373e24e1d91.jpg

Un Antonov con 17 persone a bordo è scomparso nel distretto di Bakcharsky nella regione di Tomsk, hanno riferito i servizi di emergenza.Come specificato nella Direzione Centrale del Ministero delle Situazioni di Emergenza della regione, ci sono 14 passeggeri sull'aereo, compreso un bambino, e tre membri dell'equipaggio.Alle 13:00 ora di Mosca, (12:00 ora italiana) il dipartimento ha ricevuto l'informazione che un segnale di emergenza era stato attivato sull'aereo che segue la rotta Kedrovy-Tomsk. Non vi erano state segnalazioni di problemi prima della partenza.Ricerche lungo tutta la rotta dell'aereo sono attualmente in corso, quattro elicotteri Mi-8 dell'Agenzia federale del trasporto aereo sono sul posto. Nell'operazione sarà coinvolto anche un gruppo aeromobile con 100 persone.Dopo circa due ore di angoscia, quando oramai si temeva il peggio dato che nulla risultava dai radar né dalle comunicazioni, i gruppi di soccorso hanno rilevato il velivolo che pare abbia eseguito un atterraggio di fortuna ma senza danni seri per i passeggeri. Si attendono ulteriori particolari sull’incidente e sulla tragedia sfiorata.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, mondo