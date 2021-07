https://it.sputniknews.com/20210716/russia-sottomarino-della-grande-guerra-patriottica-e-stato-trovato-nel-golfo-di-finlandia-12166949.html

Russia: sottomarino della Grande Guerra Patriottica è stato trovato nel Golfo di Finlandia

I membri della spedizione di ricerca russa hanno trovato il sottomarino M-96 della Grande Guerra Patriottica nel Golfo di Finlandia. 16.07.2021, Sputnik Italia

Il video mostra i subacquei che ispezionano la nave. Come hanno detto i membri della spedizione il metropolita di Tallinn e dell'Estonia Evgeny Reshetnikov si è recato sul luogo dell'affondamento dell'M-96 ed ha celebrato una funzione religiosa per i caduti.Secondo i media, il sottomarino affondò nella golfo della Narva nel 1944 e da allora è stato segnalato come disperso. I membri della squadra di ricognizione e immersione hanno trovato l'M-96 nella parte settentrionale del golfo, concludendo che il mezzo subacqueo era stato presumibilmente distrutto in superficie mentre si riforniva durante la notte.

