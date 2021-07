https://it.sputniknews.com/20210716/russia-carro-anfibio-leggero-sprut-sdm1-testato-con-successo-nel-mar-nero-12168885.html

Russia: carro anfibio leggero Sprut-SDM1 testato con successo nel Mar Nero

Il carro armato anfibio leggero Sprut-SDM1 ha superato con successo la prima fase dei test di stato nel Mar Nero. 16.07.2021, Sputnik Italia

Il video mostra come il carro entra facilmente in mare, dimostrando la sua navigabilità, e spara anche una serie di colpi.Ora affronta la seconda fase delle prove di stato. Il carro armato dovrà dimostrare l'efficacia del cannone sia in condizioni di mare calmo che durante onde. I test proseguiranno in autunno, quando il mezzo sarà testato a basse temperature.

