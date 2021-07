https://it.sputniknews.com/20210716/reddito-di-cittadinanza-da-cancellare-no-da-riformare-a-favore-dei-poveri---caritas-12163812.html

Reddito di cittadinanza da cancellare? No, da riformare a favore dei poveri - Caritas

Reddito di cittadinanza da cancellare? No, da riformare a favore dei poveri - Caritas

Il sostegno al reddito introdotto dal governo Conte bis andrebbe riformato e non abolito secondo il rapporto della Caritas. Sono tanti i poveri che non lo... 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T13:40+0200

2021-07-16T13:40+0200

2021-07-16T13:40+0200

reddito di cittadinanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/851/43/8514388_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5de8228cf09c1a24dee3621c8b451f7.jpg

Il Reddito di cittadinanza va abolito o va potenziato? Secondo la Caritas Italiana, che questa mattina ha presentato la sesta edizione del Rapporto sulla lotta alla povertà, il Rdc ha salvato molte famiglie durante la pandemia, ma non mancano le criticità.Infatti, la Caritas chiede che ci si ponga nella prospettiva dei poveri e si veda con occhi diversi la situazione. E quello che emerge è che non tutti i veri poveri ricevono il reddito di cittadinanza, mentre lo ricevono i “falsi poveri” e chi non ne avrebbe diritto.Va riformato perché solo il 44% delle famiglie povere lo ricevono, mentre oltre la metà ne è esclusa. Quindi si fa notare che il 36% di chi riceve il reddito non è povero, ma è un falso positivo, cioè persone che rientrano nei requisiti previsti dalla legge, ma che le statistiche non considerano povere. Gli esclusi sono le famiglie povere del nord, dove il richiedente è uno straniero o sono nuclei familiari che hanno dei risparmi accantonati che vanno oltre la soglia consentita, ma che tuttavia non per questo si possono considerare persone economicamente autosufficienti.Inoltre il rapporto fa notare che le famiglie numerose sono penalizzate, poiché scatta un meccanismo di scala di equivalenza piatta che sfavorisce i nuclei familiari con più figli e con figli minori.Il rapporto è stato presentato questa mattina al ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reddito di cittadinanza