Norcia, tripla scossa di terremoto. La terra trema

Scosse di terremoto si susseguono intorno alla città di Norcai, già duramente colpita dai terremoti del Centro Italia del 2016 e del 2017. 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T11:49+0200

Tripla scossa di terremoto nella città di Norcia (Perugia), la prima di magnitudo 2.6 si è verificata alle ore 8.03 nella zona ovest a 2 chilometri dalla cittadina e a una profondità di 11 chilometri. La seconda scossa è stata più intensa, di magnitudo pari a 3,6 e si è verificata alle ore 10. La terza scossa è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 11.30 con magnitudo 2.Le tre scosse condividono la stessa profondità e le stesse coordinate geografiche: 42.79 di latitudine e 13.07 di longitudine.L’agenzia di stampa Ansa riporta che i Vigili del fuoco in servizio presso il distaccamento Valnerina hanno avvertito “distintamente” un boato. Allertatisi prontamente sono usciti dalla caserma per effettuare i sopralluoghi sul territorio.Tuttavia non si riportano al momento danni a persone e/o cose, e a strutture.

