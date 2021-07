https://it.sputniknews.com/20210716/morto-libero-de-rienzo-lattore-e-sceneggiatore-partenopeo-aveva-44-anni-12161331.html

Morto Libero De Rienzo, l’attore e sceneggiatore partenopeo aveva 44 anni

Stroncato da un infarto nella casa romana l’attore e sceneggiatore Libero De Rienzo, aveva 44 anni. La notizia è stata resa nota dalla famiglia. 16.07.2021, Sputnik Italia

De Rienzo aveva lavorato in alcune produzioni televisive tra cui Nassiriya e Aldo Moro e nel 2014 aveva recitato nel film Smetto quando voglio.L’attore era di origini partenopee, ma viveva a Roma dall’età di 2 anni. Era sempre rimasto legato alla sua città, Napoli. De Rienzo era sposato con la costumista Marcella Mosca e aveva due figli di 6 e 2 anni.Non sono stati ancora resi noti i dettagli sui suoi funerali, e la data, ma il corriere della Sera riporta che la salma sarà inumata in Irpinia accanto alla madre.Ritrovato senza vitaL’attore e sceneggiatore è stato ritrovato senza vita in casa da un amico, il quale era preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno.Sul posto è giunta una ambulanza del 118 e anche i carabinieri della stazione Madonna del Riposo, zona di Roma dove l’attore viveva.I carabinieri non hanno rilevato segni di violenza sull’uomo, ma ora è intervenuta la procura di Roma che coordinerà le indagini. Quindi probabile che possa essere disposta l’autopsia.De Rienzo era nato a Napoli il 24 febbraio del 1977 ed aveva intrapreso la carriera di attore seguendo le orme del padre, Fiore De Rienzo, che aveva lavorato come aiuto regista di Citto Maselli.L’attore nel 2002 aveva vinto il David di Donatello per la sua interpretazione nel film Santa Maradona. Aveva recitato al fianco di Vanessa Incontrada nel film A/R Andata+Ritorno.Nel 2009 ha interpretato il giornalista Giancarlo Siani nel film di Marco Risi, Fortapàsc.L’ultimo suo film nel 2019, A Tor Bella Monica non piove mai.

