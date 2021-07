https://it.sputniknews.com/20210716/missionaria-italiana-uccisa-in-peru-prese-quattro-persone-accusate-dellomicidio-12162134.html

Missionaria italiana uccisa in Perù, prese quattro persone accusate dell’omicidio

Missionaria italiana uccisa in Perù, prese quattro persone accusate dell’omicidio

Prese quattro persone accusate di essere responsabili dell'omicidio della missionaria vicentina. Lei nell'ultima confessione rivelò di voler incontrare il... 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T12:41+0200

2021-07-16T12:41+0200

2021-07-16T12:41+0200

perù

chiesa cattolica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/10049556_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_b239621969f002f2aea27615b76626de.jpg

Arrestate quattro persone in Perù per l’uccisione della missionaria laica italiana, Nadia De Munari, di anni 50, e originaria di Schio (Vicenza).La donna morì il 24 aprile scorso a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 aprile.La Procura di Roma aveva aperto un fascicolo di indagine contro ignoti, ed aveva affidato le indagini ai carabinieri del Ros che collaborano con le autorità locali.La missionaria gestiva cinque asili e una scuola elementare nella baraccopoli di Nuevo Chimbote, potrebbe essere maturato in questo contesto l’omicidio della donna. La donna era stata infatti aggredita a colpi di machete nella sua camera, mentre dormiva, la notte tra il 20 e il 21 aprile di quest’anno.La testimonianza del suo confessoreAl Vatican News, il suo confessore, padre Armando Zappa, aveva raccontato cosa la missionaria le aveva detto durante l’ultima confessione.“Mi disse: ‘Padre, non ce la faccio più, il male è troppo forte, e distrugge il bene che cerchiamo di fare’. Io le risposi: ‘Non temere Nadia, il bene vincerà il male, ma questo cammino passa sotto la croce’. Non credevo che queste parole diventassero profetiche e si realizzassero così rapidamente. E poi aggiunse: ‘Desidero incontrare il Padre’. Ora è dove ha desiderato tanto arrivare”, ha testimoniato padre Zappa.

perù

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perù, chiesa cattolica