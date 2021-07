https://it.sputniknews.com/20210716/ministro-transizione-energetica-cingolani-supercar-100-elettrico-in-14-anni-non-fattibile-12166473.html

Ministro transizione energetica Cingolani. Supercar 100% elettrico in 14 anni? Non fattibile

Ministro transizione energetica Cingolani. Supercar 100% elettrico in 14 anni? Non fattibile

Transizione ecologica sì, ma nei limiti del fattibile con le tecnologie che abbiamo oggi e con le materie prime disponibili, altrimenti i comparti produttivi... 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T22:10+0200

2021-07-16T22:10+0200

2021-07-16T22:10+0200

auto elettrica

auto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/10154342_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_91d33089adc88ef3e5224ef2cc213ec3.jpg

La Commissione Europea ha posto molto in alto la sua ambizione di trasformare l’Unione europea in una economia ad emissioni zero entro il 2050. Per farlo punta al bando delle auto con motore a combustibile fossile entro il 2035. Una decisione che ha scontentato tutti, le società dell’automotive da una parte e le associazioni ambientalista dall’altra. Gli uni per la irrealizzabilità del progetto in così poco tempo, gli altri perché ritengono insufficienti gli sforzi di Bruxelles.Il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani, partecipando al seminario estivo della Fondazione Symbola ha parlato appunto della irrealizzabilità in così poco tempo di questo obiettivo.In particolare il ministro crede che non si possa chiedere al segmento di nicchia delle supercar di elettrificare in 14 anni. Questo vorrebbe dire chiudere la nostra “Motor Valley”.Pur ribadendo che “c’è una grandissima opportunità nell’elettrificazione”, il ministro ha aggiunto:“Ma ieri è stato comunicato dalla Commissione Ue che anche le produzioni di nicchia, come Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, dovranno adeguarsi al 2030 al full electric. Questo vuol dire che, a tecnologia costante, con l'assetto costante, la Motor valley la chiudiamo”, come riportato dall’Ansa.Il ministro Cingolani spiega che anche da un punto di vista produttivo la pretesa della Commissione Ue è irrealizzabile, perché “se noi oggi pensassimo di avere una penetrazione del 50% di auto elettriche d'emblée, non avremmo neanche le materie prime per farle, né la grid per gestirla”.Figuriamoci allora “su un ciclo produttivo di 14 anni, pensare che le nicchie automobilistiche e supersport si riadattino: è impensabile”, conclude Cingolani.Il noto divulgatore scientifico e giornalista, Piero Angela, mercoledì al Tg1 parlando di ambiente ha detto siamo in ritardo di 50 anni, perché è dagli anni 1970 che queste cose si dicono.

nikita Il futuro sarà con l'idrogeno e macchine a super condensatori. Ma la tecnologia non è avanzata. Poi, parliamoci chiaro......una macchina elettrica oggi costa e non poco. Poi, gli accumulatori costano e si usurano. Non hanno cicli di vita elevati. Se pensiamo che un pacco batterie di una Tesla media, costa più di 10.000 euro, molti proprietari non sarebbero più in grado di sostituirle, senza contare il deterioramento del complesso comparto dell elettronica. Le future tecnologie soppianteranno le attuali macchine ibride ed elettriche, poco durature, inquinanti per realizzarle (plastica ovunque) e costose. Non consideriamio le scarse autonomie. Poi, vanno considerati gli alti costi di reciclaggio accumulatori usurati. Tutta sti giocattoli, ad oggi, sono solo che una inutile nonché costosa moda. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

auto elettrica, auto