Ministro Orlando propone utilizzare il Recovery per sanzionare le multinazionali in fuga dall’Italia

Ministro Orlando propone utilizzare il Recovery per sanzionare le multinazionali in fuga dall’Italia

Secondo il ministro del Lavoro bisognerebbe utilizzare il 'Recovery Fund' per "legare con più forza" le imprese multinazionali che operano in Italia

economia

italia

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, pensa a vere e proprie sanzioni nei confronti delle multinazionali che delocalizzano in altri Paesi, stando a quanto affermato nell’intervista pubblicata oggi da La Stampa.Dopo i casi Gkn e Whirlpool il ministro ha spiegato il suo punto di vista secondo il quale sarebbe opportuno sfruttare i fondi del Recovery per responsabilizzare maggiormente le imprese estere che lavorano in Italia.Orlando ha detto anche che proporrà al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti un confronto sul tema per trovare le giuste misure.Inutile invece, secondo il ministro, insistere sul blocco licenziamenti – “A questo punto ripristinare il blocco ex post sarebbe complicato e non avrebbe effetti. La nostra grande attenzione adesso va posta alla prossima scadenza di ottobre. Per questo occorre far seguire alla fine del blocco la riforma degli ammortizzatori sociali perché in questo caso avrà una forte valenza, visto che estenderemo le copertura anche alle piccole imprese con un sistema di paracaduti più efficiente di quello che oggi esiste".

2021

