Messa in Latino, stretta di papa Francesco: modifica la norma Ratzinger

Sensibilmente ridotta dopo la riforma liturgica conciliare, la messa in latino era stata relegata a pochi luoghi autorizzati, Ratzinger l'aveva rispolverata... 16.07.2021, Sputnik Italia

Il messale del 1962, l’ultimo prima della riforma conciliare che ha introdotto la messa celebrata nella lingua locale, subisce un ridimensionamento da parte di papa Francesco.Papa Benedetto XVI ne aveva liberalizzato l’uso come “Rito Romano extra-ordinario” permettendone l’uso anche nelle parrocchie.Ora papa Francesco, sentiti i vescovi locali, ha preso la sua decisione. L’uso del messale del 1962, e per intenderci, la celebrazione della messa in latino, è ancora possibile ma solo su autorizzazione del vescovo locale al quale spetta “autorizzare l’uso del Missale Romanum del 1962 nella diocesi, seguendo gli orientamenti della Sede Apostolica”. Solo il vescovo e nessun altro potrà autorizzare la messa in latino, ma non è tutto.La stretta di papa FrancescoIl vescovo, nel valutare l’uso del messale pre-conciliare, dovrà anche valutare che i gruppi che ne fanno richiesta “non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici”.Le letture, poi, dovranno essere “in lingua vernacola” usando le traduzioni approvate dalle Conferenze episcopali. Infine, il vescovo “avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi” di fedeli che si identificano nel Messale romano pre-conciliare.Perché questa decisione di papa FrancescoFrancesco spiega che la concessione di Benedetto XVI era rivolta a risanare lo scisma con il movimento pre-conciliare guadato da mons. Lefebvre”, che non aveva mai riconosciuto il Concilio ecumenico Vaticano II e che aveva proseguito l’uso della liturgia pre-riforma conciliare.Ma Francesco fa notare la distorsione, spiegando che la concessione è stata “interpretata da molti dentro la Chiesa come la possibilità di usare liberamente il Messale Romano promulgato da san Pio V, determinando un uso parallelo al Messale Romano promulgato da san Paolo VI”.

