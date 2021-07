https://it.sputniknews.com/20210716/madrid-ora-dedica-una-piazza-a-raffella-carra-unicona-per-la-citta-e-per-la-spagna-12166632.html

Madrid ora dedica una piazza a Raffella Carrà: "Un'icona per la città e per la Spagna"

Madrid ora dedica una piazza a Raffella Carrà: "Un'icona per la città e per la Spagna"

L'iniziativa è stata promossa dal gruppo municipale progressista Más Madrid ed è stata approvata quasi all'unanimità: "Icona di riferimento per tutti i madrileni".

2021-07-16T21:38+0200

2021-07-16T21:38+0200

2021-07-16T21:38+0200

raffaella carrà

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/12035956_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_c4b516aa2eaccc56fa7fb88d9295ba90.jpg

La targa fatta di maioliche con su dipinto il volto di Raffaella Carrà è già pronta. Sarà posizionata tra il civico 43 e il civico 45 di Calle Fuencarral, all’incrocio con Augusto Figueroa, nel centro di Madrid, dove l'amministrazione comunale ha deciso di dedicare una piazza alla cantante e ballerina italiana scomparsa il 5 luglio scorso.La proposta è stata avanzata dalla giunta comunale su proposta del partito Más Madrid ed è stata approvata quasi all’unanimità con i voti dei socialisti, di Ciudadanos e del partito popolare, con eccezione soltanto della destra di Vox. La showgirl italiana recentemente scomparsa, nota El Diario, che dà notizia dell’iniziativa, aveva una relazione particolarmente stretta con la Spagna e con Madrid.Il gruppo ricorda anche l’impegno della Carrà “in alcune cause di sinistra, come i diritti dei lavoratori o il femminismo”. Quella che ormai si chiama piazza Raffaella Carrà era conosciuta a Madrid come piazza dell’Olivo, per l’albero piantato al centro, e si trova vicino all’antico mercato di Fuencarral. Un'altra piazzetta sulla stessa strada, all’incrocio con la calle Divino Pastor, qualche anno fa, era stata dedicata al musicista spagnolo Antonio Vega. Ora a fargli compagnia sarà la diva della tv italiana.L’iniziativa è stata rilanciata sulla pagina social gestita dai familiari della showgirl. Il profilo Facebook dedicato a lei cita il comunicato di Más Madrid. “Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera”, si legge nel post. “Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze”, è il ricordo del gruppo municipale spagnolo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

raffaella carrà, mondo