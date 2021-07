https://it.sputniknews.com/20210716/lavrov-la-situazione-in-afghanistan-sta-rapidamente-degenerando-12163691.html

Lavrov: “La situazione in Afghanistan sta rapidamente degenerando”

Lavrov: “La situazione in Afghanistan sta rapidamente degenerando”

La situazione in Afghanistan sta peggiorando, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T15:15+0200

2021-07-16T15:15+0200

2021-07-16T15:15+0200

afghanistan

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10353488_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_f7ab6cb07161b2e77b6ef3f58de0fe24.jpg

"Purtroppo negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un rapido degrado della situazione <...>", - ha affermato alla sessione plenaria della conferenza "Asia centrale e meridionale. Interconnessione regionale: sfide e opportunità".Il diplomatico ha collegato gli eventi con il ritiro delle truppe americane dalla repubblica.A suo avviso, ci sono rischi di "un trabocco di instabilità anche per gli Stati vicini". Inoltre, la crisi afghana aggrava la minaccia terroristica e il problema del traffico illegale di stupefacenti, che, come ha osservato il ministro, ha raggiunto un livello senza precedenti.Mosca è impegnata in favore non solo di un dialogo attivo tra le parti in conflitto, ma anche per l'espansione dei formati di negoziazione, ha concluso Lavrov.In Afghanistan c'è uno scontro tra le forze governative e i militanti talebani*, che hanno conquistato importanti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'instabilità è in aumento sullo sfondo delle promesse delle autorità americane di completare il ritiro del loro contingente dal Paese entro il 31 agosto.Zamir Kabulov, direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo, ritiene che la guerra possa durare altri due mesi, ma i militanti non riusciranno a conquistare completamente la repubblica, nonostante abbiano già occupato quasi la metà delle contee.*Talebani - Organizzazione terroristica bandita in Russia

Snowstorm Non bisogna stancarsi di ricordarlo ai sodomiti liberali: senza le loro sistematiche interferenze criminali, l'Armata Russa avrebbe distrutto i terroristi taliban 42 anni fa... 0

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, mondo